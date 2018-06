Revolte im pinken Kosmos

Eko Supriyanto lässt in seinem Stück „Balabala“ (9. und 11. Juni) z.B. fünf Tänzerinnen in einer „Kampf“-Performance gegen das nach wie vor klischierte Rollenbild der Frau in Indonesien rebellieren. Marta Górnicka steigt am 14. Juni in einem ausdrucksstarken Theaterabend mit Texten von Elfriede Jelinek und einen 23-köpfigen Chor den veralteten, katholischen Denkmustern Polens auf die Zehenspitzen. Und Georg Klüver-Pfandtner wird die Galerie 5020 in einen pinken Kosmos verwandeln, in dem man auf Erdmännchen und Dolly Parton trifft.