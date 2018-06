Stiftung Mozarteum lässt die Puppen tanzen

„Aber war ist das? Ist es möglich? Was sehen meine Ohren, was hören meine Augen?“ Dieses Zitat von Mozart sei maßgeschneidert für das Kinder- und Jugendprogramm, verweist Bereichsleiterin Antje Blome-Müller darauf, dass im vergangenen Jahrzehnt 100.000 junge Musikliebhaber an den verschiedenen Konzerten, Workshops, Führungen und wissenschaftlichen Arbeiten der Stiftung Mozarteum teilgenommen haben. Und auch auf der diesjährigen Jubiläumsfeier wird allerhand geboten: Konzerte vom Baby- bis ins Jugendalter, Workshops zu historischen- oder Standardtänzen oder auch Diskussionsrunden rund um die Fragen „Was ist zeitgenössische Musik?“ oder „Welche Funktion hatte der Tanzmeister?“.