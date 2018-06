„Schani Lounge“: Neues Konzept begeistert die City

Die Showbarkeeper von „Barpros“ begeistern die Gäste nicht nur mit köstlichen Cocktail-Variationen sondern auch mit einigen Tricks und Showeinlagen beim Mixen der Getränke. „ Mein Team und ich sind sehr froh, dass wir dieses Konzept im Kursalon ausführen dürfen - was uns besonders motiviert, ist, solch eine Location mit unserem Showbarkeeping aufzupeppen und in königlicher Atmosphäre Coolness hineinzubringen“, erzählt Kristoff Salewski, Geschäftsführer der Barpros. „Wir werden außergewöhnliche aber auch normale Cocktails anbieten, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist - von ‘Orient Express‘ über ‘Schani on Ice‘ bis hin zu gängigen Varianten mit Rose Sekt gibt es keine Grenzen in der Auswahl“.