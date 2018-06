Multiplex Citywave: Surfen vor dem Einkaufszentrum

Am Freitag, den 8. Juni 2018 ist es soweit: Die SCS Multiplex Terrassen und die beliebte SCS Multiplex CityWave starten offiziell mit Vollbetrieb in den Sommer! An diesem Tag gilt: First come, first surf. Der Check-in für die Surf Sessions beginnt um 12:00 Uhr, von 13:00 bis 22:00 Uhr kann gratis gesurft werden. City4U hat die Infos für euch: