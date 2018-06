Zum Vatertag: City4U verlost drei Chivas-Packages

Die Geschichte des schottischen Premium-Whiskys findet ihren Ursprung an den Häfen von Aberdeen. Mit ihrem feinsinnigen Gespür schafften es die Brüder John und James Chivas 1891 den perfekten Blend zu kreieren. Bis heute wird der Chivas Regal - was so viel wie majestätischer Chivas bedeutet - auf der ganzen Welt von Whisky-Liebhabern Schluck für Schluck genossen.