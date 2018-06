Schräge Frisuren der 90er-Jahre wieder im Trend

# Über den Wiener Friseursalon „Uler Private Hairdressing“

Zwei ganze Jahrzehnte gibt es den familiengeführten Friseur bereits. Der rasante Aufstieg verwundert nicht, schwören doch die Kunden von Uler bereits in dritter Generation auf die fachkundige Beratung. 1996 eröffnete Familie Uler ihren ersten Friseursalon Uler & Uler Friseure. Das Studio begann mit einem kleinen Atelier in Wieden. Die Qualität der Behandlungen sprach sich aber schnell herum und erforderte eine Vergrößerung des Unternehmens. 20 Jahre später hat der Salon nun unter dem neuen Namen Uler Private Hairdressing seinen Sitz in einem exklusiven Penthouse im Zentrum von Wien und ist mit einem vielfältigen Angebot an Haarbehandlungen ein ganzheitlicher Experte auf seinem Gebiet. Bei Uler Private Hairdressing steckt die Philosophie bereits im Namen. Im Herzen Wiens kommt der Salon einer Ruheoase gleich. Auf 300 Quadratmetern bietet der Friseursalon im Penthouse ein extravagantes Ambiente mit Blick über die Dächer der Stadt. Uler gilt als Geheimtipp in Wien und wird über die Jahrzehnte vor allem von vielen Stammkunden begleitet. Salonchefin Susanna Rockenbauer-Uler nimmt sich für jeden Kunden ausgiebig Zeit. Dabei greift die passionierte Friseurin hier auf mehr als 30 Jahre Erfahrung zurück und verbindet so langjähriges Know-how mit zeitlosen Ideen und zeitgemäßen Techniken. Mit dem klassisch umfangreichen Repertoire wird im Salon ganz das Credo von Susanna Rockenbauer-Uler „ein guter Friseur muss ein ganzheitlicher Spezialist auf seinem Gebiet sein“ umgesetzt. Das Service beinhaltet neben klassischen Treatments und Frisurenstylings auch Hair Detoxing, Balayage, Olaplex Behandlungen und Dampfbehandlungskuren. Als erster und derzeit einziger Salon in Europa bietet Uler Private Hairdressing Treatments mit Blonde Wand und Whittemore House Hair Paint an.