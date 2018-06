(G)Insights von Master Distiller Desmond Payne

Er hat sämtliche Phasen des Gins miterlebt und ist seit Jahren Teil der „Blütezeit“ der beliebten Spirituose, Master Distiller Desmond Payne. Seit 1967 ist die Gin-Koryphäe im Spirituosen-Business. Also seit jenem Jahr, in dem u.a. erstmals das Rolling Stone Magazine und „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ von The Beatles erschienen ist. Im Mai 2018 stattete Payne Wien einen Besuch ab und betonte dabei, dass wir uns seit 2008 in der „zweiten goldenen Ära der Cocktails“ befinden. Zum Tag des Gin am 9. Juni gibt er (G)insights aus erster Hand.