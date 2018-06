Die 23. Wiener Regenbogenparade wird „spacig“

Die 23. Wiener Regenbogenparade findet am Samstag, den 16. Juni in Wien statt! Gemeinsam mit tanzwütigen Space-Kreaturen und intergalaktischen Astronauten-Schwestern an Board des “Habcons“-Trucks, der von City4U präsentiert wird, verbringen die Partypeople der Stadt die bunteste Party des Jahres mit den besten DJs der Parade!