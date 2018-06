Hier jagt die US-Polizei einen gestohlenen Panzer!

„Es war wie in einem Videospiel“

Polizeisprecherin Keeli Hill sagte, der Soldat habe das Fahrzeug auf einem Stützpunkt der US-Nationalgarde entwendet und sich damit auf den Weg auf gemacht. Zu den Motiven des Fahrers wurden zunächst keine Angaben gemacht. Augenzeugen fühlten sich an Szenen aus einem Videospiel erinnert. „Es war wie in dem Spiel ,Grand Theft Auto‘, in dem Panzer mitten durch die Stadt rollen“, sagte ein Augenzeuge dem Lokalsender WWBT. „Es war surreal.“ Ein anderer Zeuge postete ein Video der Verfolgungsjagd auf Twitter und kommentierte: „Das ist verrückt!“