Drei Afrikaner ohne Dokumente erwischt

Zur Intensivierung der grenzpolizeilichen Zusammenarbeit führten Beamte der Schengenfahndung gemeinsam mit deutschen Kollegen länderübergreifende Kontrollen am Salzburger Hauptbahnhof durch. Auf der Zugfahrt nach Rosenheim und retour kontrollierten sie am Dienstag insgesamt 34 Personen. Drei Männer aus Nigeria, Ghana und Sierra Leone hatten keine gültigen Dokumente für die Einreise nach Österreich. Sie wurden an die deutsche Bundespolizei in Freilassing übergegen.