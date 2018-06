Joker für die Matura-Fünfer nach Schlappe

Die betroffenen Schüler haben aber noch einen Joker, den sie am Dienstag und Mittwoch ausspielen können: Die Kompensationsprüfung, bei der sie ihre Note verbessern können - im besten Fall auf einen Dreier. Abgehalten werden diese Prüfungen an allen Schulen, an denen Schüler einen Fünfer kassiert haben.

Auch rund 36 Schüler am Christian Doppler Gymnasium in Lehen treten derzeit zur Kompensationsprüfung an, wie Direktor Anton Stefan der „Krone“ berichtet: „Wir liegen bei der Mathe-Matura im Österreich-Schnitt. Von den 280 Maturanten müssen bei uns gut 13 Prozent zur Kompensationsprüfung antreten, vorwiegend in Mathematik, teils aber auch in Deutsch oder Französisch “, sagt Stefan.U

nd das stellt die Schule vor eine logistische Herausforderung: „Es ist relativ knapp, wir sitzen von 8 bis 19 Uhr in den Prüfungen“, sagt Stefan, der generell Handlungsbedarf bei der Zentralmatura sieht: „Ich glaube, dass es für die Zukunft förderlich wäre, wenn die Fragestellungen besser abgestimmt werden, damit der Schwierigkeitsgrad nicht jedes Jahr so stark schwankt. Das Team muss sich besser absprechen.“

Er wünsche sich zudem, dass in Zukunft die Zentralmatura nicht mehr in der Schule, sondern auch an zentraler Stelle korrigiert wird.