Pop-Legende „Loona“ verspricht heiße Show in Wien

LOONA, die Queen des Latin-Pop ist die erfolgreichste Künstlerin Europas in Ihrer Branche, mit mehr als 200 Millionen Plays auf YouTube, 25 Millionen auf Spotify und mehr als 15 Millionen verkauften Singles weltweit. Ihr erster Hit „Bailando“ machte sie zum internationalen Superstar. Zahlreiche Top 10 Hits wie „Vamos a la Playa“, „Hijo de la Luna“, „Mamboleo“, „Latino Lover“ and „Rhythm of the Night“ folgten. Sie erhielt mehrere Gold und Platin Auszeichnungen und gewann zweimal den prestigeträchtigen deutschen „Echo“ Musikpreis.