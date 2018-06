Nehammer: „Auch Wiens SPÖ muss Gesetze einhalten“

Direktoren an Wiener Schulen stellen einen Boykott bzw. eine Umgehung der ab Herbst beschlossenen Deutschförderklassen in den Raum. „Wir hoffen, dass uns unsere gewerkschaftliche Vertretung unterstützt, wenn wir Dinge tun müssen, die das Gesetz vielleicht nicht so vorsieht“, formulierte es die Leiterin der Volksschule Vereinsgasse, Gabriele Lener, bei einer Pressekonferenz. ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer betonte daraufhin, dass man an Schulen „keine linken Ideologen, sondern Pädagogen“ brauche. Er nahm Wiens SPÖ-Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorsky in die Pflicht, für die Einhaltung des Gesetzes zu sorgen. In eine ähnliche Kerbe schlug FPÖ-Generalsekretär Johann Gudenus.