Post gestohlen: Männer durchsuchten Sendungen

Die Männer entwendeten die beiden Posttaschen am Dienstagvormittag in Salzburg. Sie waren hinterlegt worden, der Inhalte wartete darauf verteilt zu werden. Die Diebe machten sich mit ihrer Beute auf zu einer nahen Bushaltestelle. Dort zerlegte das Duo die einzelnen Sendungen, musterte alles aus was nicht von Wert und unbrauchbar erschien. Die Unbekannten setzten ihren Weg schließlich mit den Taschen fort in Richtung Stadtzentrum.