Einbrecher machten in Kellern in Wals große Beute

In der selben Nacht wurde in Wals auch in zwei Container eingebrochen. Mit einem Werkzeug, das ähnlich einem Brecheisen war, dürften sich die Täter Zutritt verschafft haben. Dieses blieb am Tatort zurück. Die Unbekannten legten sich Bohrmaschinen, Nivelliergeräte und anderes Equipment am Straßenrand bereit. Sie wollten es wohl später abtransportieren. Vermutlich wurden die Einbrecher jedoch gestört, denn die Beute blieb zurück. Allerdings konnten die Täter ein Smartphone, eine Kamera und Zigaretten erbeuten.