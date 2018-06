Der Plastik-Müllberg wächst uns über den Kopf!

„Und der Trend zu Einweg-Gebinden hält an. So sind nur noch 18 Prozent der Getränkeverpackungen Mehrweg-Flaschen“, sagt Rudi Anschober, der kommende Woche bei der Landes-Umweltreferenten-Tagung in Salzburg auch ein Verbot von Mikroplastik in Kosmetika und Pflegemitteln sowie von Einwegverpackungen bei Lebensmitteln fordern wird. Weiters soll künftig eine verbindliche Quote für Mehrwegflaschen oder Pfand auf Einwegflaschen kommen - die EU fordert bis 2025 eine Sammelquote von 90 Prozent. „Bisher liegen wir bei 40 Prozent“, weiß Thomas Anderer vom Landesabfallverband im Interview unten.