Was gibt es Schöneres, als glückliche, strahlende Kinder, die auch in der Familien-Urlaubsdestination ihrer großen Fußballleidenschaft nachgehen können - und das auch noch in traumhaften Naturlandschaften von der Dalmatinischen Küste über die Insel Krk bis in die imposante Bergwelt am Kärntner Katschberg und Nassfeld. Hier finden in den Falkensteiner Hotels die Hannover96 Fußballschul-Urlaubscamps statt.