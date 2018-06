Donau gab in Asten vermisste 53-Jährige frei!

Die groß angelegten Suchaktionen nach der Tirolerin hatten zu Pfingsten in Linz für Aufsehen gesorgt. Tagelang waren Feuerwehr- und Polizeiboote unterwegs. Die 53-Jährige hatte in Linz einen privaten Fotokurs besucht, war dann in der Nacht mit zwei jüngeren Begleitern übermütig bei Leitern der Schiffsanlegestelle neben dem Lentos herumgeturnt. Plötzlich verlor die Frau den Halt, fiel ins Wasser und war verschwunden.