krone.at Fußball-Gewinnspiel: Mo., 11. Juni

Dank des umfangreichen Angebots für Familien ist das Falkensteiner Hotel Park Punat auf der Insel Krk der ideale Ort, um die schönste Zeit des Jahres gemeinsam zu verbringen. Dafür sorgt unter anderem das großzügige Falky-Land, in dem die kleinen Gäste von Falky, dem überlebensgroßen, plüschigen Falkensteiner-Maskottchen und einem professionellen Animationsteam betreut werden. In der Kinderwasserwelt mit Außenpool, Wasserrutsche und Kinderpool kann den ganzen Tag geplantscht werden - ganz neu ab 2018 sind die Kinder-Schnupper-Tauchkurse. Kulinarisch verwöhnt werden Gäste mit ganz neuem und kinderfreundlichen All Inclusive-Service.