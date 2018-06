Marokkaner in Salzburg & Tirol als Kokain-Dealer

Nach mehreren Hausdurchsuchungen in Salzburg und Innsbruck im April und im Mai konnten 14 Marokkaner, davon zwei in Deutschland, festgenommen werden. So wurde in einem Bus beim Flughafen in Köln eines der Mitglieder der Salzburger Gruppierung gefasst. Der Mann war schon per Flieger in seine Heimat abgeschoben worden aber einfach illegal wieder eingereist. Da es schon einen Haftbefehl gab, klickten die Handschellen.