Mitten in Wien: Essen wie ein Botschafter

„Es gibt auch einige Korea-inspirierte Elemente: Die Bar wurde mit traditionellen koreanischen Schriftzeichen verziert, man findet oft koreanische Vasen in den Regalen sowie große Töpfe in denen normalerweise koreanisches Essen fermentiert wird. Man soll sich in erster Linie bei uns wohl fühlen. Die 2 Stichwörter für das Design waren: Modern und Koreanisch“, erklärt Yori-Chefin Mi-Ja Chun.