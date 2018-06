Bauer erschoss Füchse und bedrohte Amtstierärzte

Die Polizei meldete die Sache der Staatsanwaltschaft Graz, diese ordnete die Festnahme des 57-Jährigen an. Der Landwirt wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. Er wird wegen „Eingriffes in fremdes Jagd- und Fischereirecht“ - landläufig als Wilderei bezeichnet - und wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt angezeigt. Die Betreuung seiner Tiere wurde von der Bezirkshauptmannschaft veranlasst.