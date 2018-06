Paragleiter kracht auf Hausdach

Wie erst am Dienstag bekannt wurde, startete am Sonntag in den Vormittagsstunden der 37-jährige Flugschüler aus dem Bezirk Gänserndorf in Niederösterreich im Rahmen seiner Flugausbildung bei einwandfreien Witterungsverhältnissen seinen ersten Höhenflug vom Startplatz „Planai-Mitte“. Beim Landeanflug in Schladming dürfte der 37-Jährige ein vom Fluglehrer per Funk durchgegebenes Manöver nicht durchgeführt haben. Dadurch kam der Flugschüler vom Kurs ab und kollidierte mit einem Hausdach.