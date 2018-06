Sandspielen auf dem Grazer Hauptplatz

Am Sonntagabend wurde mit den Aufbauarbeiten begonnen, am Montag, um sechs Uhr in der Früh, wurde der Sand angeliefert. „Sechs Lkw-Ladungen - das sind 150 Tonnen“, rechnet Benedikt Hofmann-Wellenhof, einer der Organisatoren, vor. Auch die Tribüne, die 500 Zusehern Platz bietet, die Zelte für den VIP-Club, die Bar und die Turnierleitung stehen schon. Am Dienstag wird noch das Netz aufgestellt. Und dann kann es losgehen.