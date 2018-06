Das Feuer brach auf dem Heuboden aus

Aus bislang ungeklärter Ursache brach am Montag gegen 13.30 Uhr am Paulmirtlgut in Lamprechtshausen-Arnsdorf ein Feuer in einem Wirtschaftsgebäude aus. Der Stall wurde dabei komplett zerstört, alle 33 Rinder konnten von der Feuerwehr gerettet werden. Sie werden vorläufig in benachbarten Höfen untergebracht.