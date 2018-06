Ende des Rätselratens: Melania Trump ist zurück

Sie ist wieder zurück! Nach dreiwöchiger Medienabstinenz und teils wilden Spekulationen hat sich First Lady Melania Trump am Montag wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Gemeinsam mit ihrem Mann, US-Präsident Donald Trump empfing sie Familien, die Angehörige in Militär-Einsätzen verloren hatten, im Weißen Haus.