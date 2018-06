Saudi-Arabien: Erste Frauen erhalten Führerschein

Drei Wochen vor der offiziellen Aufhebung des Fahrverbots für Frauen in Saudi-Arabien - es soll am 24. Juni fallen - haben die Behörden des Königreichs zum ersten Mal in der Geschichte des Landes einer Frau den Führerschein übergeben. „Tausende Glückwünsche den Töchtern unseres Landes“, hieß es in einem auf Twitter geteilten Video, das die Übergabe der Behörden am Montag zeigte.