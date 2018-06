Die größten „Hulapalu“-Fans im ZDF-Fernsehgarten

Und plötzlich der völlig unerwartete Anruf vom „ZDF Fernsehgarten“, die auf die Zeichnungen von Amelie und Emilie auf Facebook aufmerksam geworden sind. „Sie sagten, Gabalier möchte in einer Sendung von ihnen kleine Fans überraschen und sie würden gerne unsere zwei Mädchen nach Mainz einladen“, erinnert sich Kindergartenleiterin Maria Schmutzhard an den alles entscheidenden Tag zurück. Ihre Kollegin und eigentliche Initiatorin, Stefanie Gishamer, betonte aber sofort am Telefon, dass dies nicht ginge, dann alle Kids wären große Fans. Und so kam es, dass alle 17 Knirpse zusammen mit ihren Eltern, Geschwistern und den Pädagoginnen - am Ende eine 70-köpfige Truppe - vergangenen Samstag im Red Bull-Doppeldeckerbus in die deutsche Stadt am Rhein zur Show reisten.