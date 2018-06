Minus 20 Prozent auf Highlight „Best Of Austria“

Wolfgang Ambros, Wanda, Marianne Mendt oder Stefanie Werger - sie alle traten schon in der Wiener Stadthalle auf und schrieben an der mittlerweile 60-jährigen Erfolgsgeschichte mit. Zum großen Jubiläum versammeln sich die größten Austropop-Stars am 21. Juni, um bei einem einzigartigen Event gemeinsam mit einem 70-köpfigen Orchester unter der Leitung von Christian Kolonovits, die Gemäuer ihres Erfolgs zu zelebrieren.