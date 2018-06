Hagel, Blitz und Donner: „Das wird noch ärger“

Manche Orte besonders stark betroffen

Und weil die Windströmungen fehlen, gehen Gewitter jetzt zumeist an einem Ort so heftig nieder, wie ja zuletzt zu beobachten war, „sonst würde ein Gewitter ja mit bis zu 50 km/h weiterziehen“. Alles in allem wird es also schlimmer als besser? „Das ist auf jeden Fall zu befürchten.“