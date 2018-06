Der Monat Juli wird zum großen Prozess-Monat

Die Prozess-Termine gegen zehn führende Vertreter der „Identitären Bewegung Österreich“ (IBÖ) und sieben aktive Sympathisanten am Landesgericht Graz stehen fest. Auftakt ist am 4. Juli. In drei Juliwochen soll an allen Wochentagen verhandelt werden. Das Prozessende ist für den 31. Juli geplant. Die Beschuldigten müssen sich wegen Verhetzung und Bildung einer kriminellen Vereinigung verantworten.