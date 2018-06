Weißhaidinger ist offiziell die Nummer 2 der Welt!

Scheiben-Panne

Dacres selbst hatte zwar zunächst auf seinem Facebook-Account gesagt, dass er die 69,83 m vom Meeting „King of the Ring“ am 10. Februar nicht als Rekord in seinen Büchern haben wolle, da die Scheibe etwas zu leicht gewesen sei. Daraufhin hatten Statistiken wie jene von „Tilastopaja“ die Leistung aus der Jahresbestenliste herausgenommen.