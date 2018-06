Hochzeitsgast rastete in Schladminger Spital aus

Der 24 Jahre alte Schweizer wurde von einer Hochzeitsfeier mit der Rettung ins Krankenhaus Schladming gebracht, da er sehr stark alkoholisiert war. Er ließ sich zuerst problemlos behandeln. Als eine Ärztin in der Nacht eine weitere Behandlung vornehmen wollte, fing der junge Schweizer jedoch an, um sich zu schlagen. Die Ärztin holte daraufhin einen Pfleger zur Unterstützung ins Zimmer. Der 24-Jährige, der zu diesem Zeitpunkt in seinem Bett schlief, sprang plötzlich auf, ging auf den Pfleger los und rannte aus dem Zimmer.