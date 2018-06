Die coolsten Sommerkinos in Wien

Das älteste mobile Filmfestival, das Volxkino, geht heuer in die 29. Runde. Der Besuch ist für jeden Cineasten und Freiluftkino-Fan ein Muss. Neben einem ausgewählten Programm mit preisgekrönten und internationalen Produktionen der letzen Jahre bietet das Volxkino vor allem unbekannte Orte an. Solche, an denen normalerweise kein Kino steht: Zwischen Gemeindebauten, auf Märkten, am Gürtel oder in Parkanlagen - und das alles bei freiem Eintritt.