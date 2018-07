Auf zum Nacktbaden: Die schönsten FKK-Plätze

„Ein FKK-Badeplatz ist eigentlich der unerotischste Ort, den es gibt“, sagen bekennende Naturisten. Tatsächlich braucht am Freikörperkultur-See niemand eine Bikinifigur. Man sieht von jeder Person die vermeintlichen Mäkel, die vorhanden sind. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen schlendern beide Geschlechter selbstbewusst unbekleidet am Ufer entlang. Wo genau die schönsten Naturisten-Badeplätze in Wien sind, lest ihr hier: