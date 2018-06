Nordkorea entlässt drei hochrangige Militärs

Ein Sprecher des südkoreanischen Vereinigungsministeriums sagte am Montag, die Regierung in Seoul beobachte die jüngsten Entwicklungen. Sollten sich die umfassenden Neubesetzungen bestätigen, sei dies ungewöhnlich. Das Militär in Nordkorea verfügt über einen enormen Einfluss und bildet ein eigenes Machtzentrum. Das zeigt sich auch darin, dass Machthaber Kim bei wichtigen Ereignissen auf der einen Seite von Generälen und auf der anderen von Zivilisten flankiert wird.