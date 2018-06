Corinna Kuhnle paddelt zu EM-Silber in Prag

„Finallauf nicht ganz so flüssig“

„Ich bin mit dem Ergebnis natürlich sehr zufrieden, aber mein Finallauf war nicht ganz so flüssig, wie ich eigentlich weiß, dass ich es kann. Ricarda ist einfach einen richtig starken Lauf gefahren, und wenn man mit ihr mithalten möchte, muss einfach alles sitzen“, betonte Kuhnle. Laut ihrem Cheftrainer Helmut Oblinger war sie „klar die stärkste Läuferin über das Wochenende, aber in unserem Sport zählt eben nur der Finallauf“, erklärte der Oberösterreicher. „Ich finde, zwei EM-Medaillen hintereinander sind ein Ergebnis, auf das man stolz sein kann. Jetzt richten wir unseren Fokus auf das Saison-Highlight, die WM in Rio.“