Zederhauser Titeljubel trotz Pleite

„Jetzt geht’s rund!“, dachte sich Mariapfarr-Coach Erich Bogensperger nach dem zwischenzeitlichen 2:0 beim 2. Klasse-Süd-Nachzügler Hüttau. Und er behielt Recht: Mit dem 8:0 sicherten sie sich den ersten Meistertitel seit 2005 in unnachahmlicher Manier. Eine Runde vor Schluss stehen 102 Tore zu Buche und auch die magische 60-Punkte-Marke ist noch erreichbar: War Mariapfarr in den vergangenen Jahren nur Mittelmaß, so ist der Klub nun souveräner Gipfelstürmer. Das Geheimnis des Erfolgs: „Wir haben letztes Jahr sechs U16-Spieler eingebaut, die einen ordentlichen Schub hingelegt haben“, verrät Bogensperger. Nach dem Kehraus gegen Verfolger Bischofshofen 1b wird gefeiert. „Mir verraten sie dazu nichts, die Spieler haben aber was vor“, weiß der Betreuer um die Trinkfestigkeit seiner Akteure.