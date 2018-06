Kanu: Wolffhardt holt EM-Titel im Canadier-Einer

Viktoria Wolffhardt hat am Samstag in Prag den EM-Titel im Canadier-Einer geholt. Die Niederösterreicherin siegte 0,57 Sekunden vor der Britin Mallory Franklin. Bronze ging an die Deutsche Elena Apel. Für Wolffhardt ist es der größte Erfolg ihrer Karriere. Eine Einzelmedaille bei Titelkämpfen hatte die 23-Jährige zuvor bei der EM 2013 in Krakau mit Bronze im Kajak-Einer gewonnen.