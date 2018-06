Wehrhafter Rollstuhlfahrer geht auf Polizisten los

Ein unbelehrbarer Rollstuhlfahrer hat am späten Freitagabend einen Polizeieinsatz am Wiener Westbahnhof ausgelöst. Der 29-Jährige bedrohte zunächst einen Mitarbeiter der Wiener Linien, der daraufhin um uniformierte Unterstützung bat. Als die Beamten eintrafen, versuchte der Mann mehrmals mit seinem Rollstuhl davonzurollen, was ihm allerdings nicht gelang - und ging daraufhin zum Gegenangriff über: Er rollte auf den Fuß eines Polizisten und blieb darauf stehen …