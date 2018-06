Salzburg: Das Rom des Nordens

Auch wenn die Tour viele Variationsmöglichkeiten bietet, so sollten Besucher den historischen Rundgang am besten früh am Morgen am Stift Nonnberg beginnen. Am Fuße der Festung Hohensalzburg verzaubern hier die Ordensschwestern jeden Tag um 6.45 Uhr mit dem Singen gregorianischer Choräle. Das älteste Frauenkloster, das zum Orden der Benediktiner gehört, beeindruckt nicht nur durch seine gotischen Bauelemente und aufwendigen Wandmalereien. Ein paar hundert Meter weiter führt der Weg zur 1150 erbauten Kajetanerkirche mit der berühmten heiligen Stiege: Diese wurde 1712 als Nachahmung der römischen Scala Santa errichtet. Zwar sind es nur 28 Stufen hinauf zum Kreuzaltar, der Weg dorthin ist aber etwas beschwerlich, denn die Besucher dürfen nur kniend zum höchsten Punkt aufsteigen.