Polizei macht Jagd auf skrupellosen Schlepper

„Wir haben erst mehrere Schüsse gehört - und dann Polizeisirenen. Natürlich sind wir vor unsere Haustür gelaufen. So etwas passiert bei uns ja normal nicht. Plötzlich hat uns ein Beamter angeschrien und aufgefordert, dass wir wieder in unser Haus gehen und alle Lichter abdrehen sollen“, so Augenzeuge Milica Rodic. Die Beamten hatten offenbar befürchtet, dass sich der flüchtige Schlepper in der Umgebung verstecken bzw. im schlimmsten Fall gar verschanzen und Geiseln nehmen würde.