Wie Glück und Freude Ihr Kind schlau machen!

Auf diese Frage gibt es keine pauschale Antwort oder gar Regeln und „Gesetze“. Wichtig ist, dass Sie und Ihr Partner sich absprechen, was für Sie beide in puncto Erziehung wichtig ist. Wenn Sie beispielsweise in einem gemeinsamen Haushalt leben, gilt es, einheitliche Familienregeln festzulegen, die für Groß und Klein passen. Natürlich dürfen Sie diese dann ebenso einfordern! Was klassische „Ausgeh-Regeln“ oder Schulthemen betrifft, kommt es darauf an, ob einzig Sie mit ihrem Stiefsohn davon betroffen sind oder ob Ihr Partner ohnehin anwesend ist und diese Themen dann zur alleinigen „Papa-Angelegenheit“ werden.



Generell ist es für Kinder immer von Vorteil, wenn alle Erwachsenen an einem Strang ziehen. Eine Besprechung mit der leiblichen Mutter des Buben, Ihrem Partner und Ihnen selbst kann hier allen Seiten Klarheit bringen und vieles erleichtern. Stellen Sie sich aber auch die Frage: Wieviel MÖCHTEN Sie miterziehen? Gibt es Themen, bei denen Sie sich bewusst raushalten wollen? Auch das ist in Ordnung.