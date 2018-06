Profi-Wrestler: „Durchschnitt ist ein Schimpfwort“

Für den Wrestlingsport in Österreich wünscht sich der Profi mehr Medienpräsenz und dass Leute regelmäßig zu den Events kommen. Für seine Schüler, will er, dass sie „was G‘scheites lernen. Eine Karriere ist möglich, davon zu leben jedoch sehr schwer“. Wenn man es aber schafft, lebt man ein großartiges Leben: „Ich bin auf der ganzen Welt unterwegs, mache was ich liebe und werde auch noch dafür bezahlt.“ Mindestens fünf Jahre will Kovac noch in den Ring steigen und getreu seines Mottos leben: „Wrestle like a superstar, party like a rockstar“.