Kampf für Behandlung im Rehabilitationszentrum

Der Niederösterreicher, angewiesen auf den Rollstuhl, musste wegen einer Art „Beule“ an seinem Gesäß behandelt werden. Zuerst wurde diese als Abszess therapiert, dann kam er in das Rehabilitationszentrum. Später stellte sich die „Beule“ allerdings als entarteter Schleimbeutel heraus, für dessen Operation Franz F. vorübergehend wieder in ein Spital kam. „Mit der Auflage, dass ich danach wieder rücktransferiert werde“, schrieb er uns. Doch danach lehnte seine Krankenkasse eine Verlängerung des Aufenthaltes im Rehabilitationszentrum ab. Der Leser wandte sich an verschiedene Stellen, wurde mit seinem Begehren jedoch abgewiesen: „Ich solle ins nächste Krankenhaus gehen“, habe es geheißen, gleichzeitig sei er von den Medizinern an ebenjenes Rehabilitationszentrum verwiesen worden.