Döner aus der Dose: Neuer Food-Trend?

„Lange haltbar und nicht alltäglich - der Döner in der Dose ist die perfekte Abwechslung im Notvorrat oder beim Camping“, liest sich in der Produktbeschreibung. Wie das Original direkt vom Döner-Spieß soll auch die Köstlichkeit aus der Dose mit Dönerfleisch, Kraut und Sauce begeistern. Zu Zubereitung muss die Dose einfach in einem Wasserbad für etwa zehn Minuten erwärmt werden, vor dem Verzehr wird empfohlen sie „an der Luft zur Geschmacksenfaltung ruhen zu lassen.“