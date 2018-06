Musik kennt keine Behinderung: Besondere DJs

„Mir wird nie fad. Das liebe ich so am Leben, dass man so viele verschiedene Sachen machen kann.“ Weit über 1000 Songs hat Sebastian Gruber auf seinem Computer, das Auflegen hat er sich selbst beigebracht. „Ich kann alles spielen, von Hintergrund- über Buffet- und Chill- bis zu Partymusik. Man muss immer verschiedene Dinge beachten, die Uhrzeit, die Art der Veranstaltung und am Wichtigsten: sind die Leute noch nüchtern oder heiter oder sehr heiter“, schmunzelt der Wiener. Er hat bereits in Zürich, im Praterdome und Palmenhaus aufgelegt.