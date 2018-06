Kinder, wo ist euer Pass?

Einen neuen Pass zu bekommen, geht denkbar leicht

Das erledigt jede Behörde - egal wo der Wohnsitz des Beantragers ist. Das begehrte rote Dokument wird prompt an jede Wunschadresse gesandt. Persönliche Daten bleiben immer gesichert in Österreich. Zu den lieben Kleinen, die sich ja hoffentlich schon so aufs Meer oder andere schöne Ferien freuen: Ohne eigenen Pass darf nicht gereist werden. Eintragungen bei einem Elternteil gelten nicht. Die erstmalige Ausstellung von Reisedokumenten innerhalb von zwei Jahren ab Geburt des Kindes ist aber gebührenfrei!