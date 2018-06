Lauf und sauf beim Hernalser Bierkistenrennen!

Der Hernalser Bierkistenlauf geht am 2. Juni 2018 in die zweite Runde. Das erfolgreiche Event lockt auch in diesem Jahr wieder die Massen an. Die begehrten Startplätze sind zwar schon alle vergeben, aber auch als Zuschauer hat man seinen Spaß. Immerhin beobachtet man Teams aus je fünf Personen, wie sie 5,5 Kilometer weit eine Bierkiste schleppen und sie versuchen auszutrinken. Also: An die Flasche, fertig, los!