Punsch, Glühwein & Co.: Ideen für Winterdrinks

Zimt und Ingwer bringen unser Blut in Wallung, da sie eine kreislaufstimulierende Wirkung haben. Auch Amaretto oder Cremeliköre wie etwa Baileys zaubern in viele Getränke eine wunderbar weihnachtliche Note, das gelingt auch mit einem einfachen Lebkuchengewürz. Lassen Ihrer Kreativität freien Lauf und probieren Sie einfach aus, was Ihnen in den Sinn kommt. Einige Rezepte verraten wir Ihnen hier.